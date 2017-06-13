В Москве из-за гроз объявили желтый уровень опасности из-за погоды

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на 13 июня, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении и сайте Гидрометцентре России.

Желтый уровень является третьим из пяти уровней опасности. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях также объявили желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Грозовой дождь в сопровождении порывистого ветра ожидается 13 июня в Московском регионе. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области - 17-22 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.