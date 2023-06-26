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В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции

В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции Режим контртеррористической операции отменен в Москве и Подмосковье.
Другие страны
26 июня 2023 г. 10:33
В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции отменен в Москве и Подмосковье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

В УФСБ сообщили, что действовавшие временные ограничения отменены.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. В связи с этим в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

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