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В Монреале задержали 15 студентов в ходе разгона акции в поддержку Палестины

В Монреале задержали 15 студентов в ходе разгона акции в поддержку Палестины Пятнадцать человек были задержаны в ходе разгона полицией акции студентов Университета Макгилла в поддержку Палестины.
Другие страны
7 июня 2024 г. 17:44
В Монреале задержали 15 студентов в ходе разгона акции в поддержку Палестины

Пятнадцать человек были задержаны в ходе разгона полицией акции студентов Университета Макгилла в поддержку Палестины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

Вечером 6 июня группа примерно из 60 протестующих забаррикадировалась в одном из административных зданий этого одного из самых престижных вузов Канады, а также заблокировала вход в него. После этого, как сообщалось ранее, на место прибыли стражи порядка, которые для разгона протестующих применили слезоточивый газ. В итоге были задержаны 15 человек, двум участникам акции предъявлены обвинения в препятствовании работе полиции, остальным - во взломе и проникновении в помещение вуза.

На территории кампуса университета протестующие против действий Израиля в секторе Газа студенты разбили палаточный лагерь 27 апреля. Они требуют от руководства вуза отказаться от спонсорства компаний, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Лагерь они обещают свернуть после выполнения их требований. Администрация в мае пыталась убрать лагерь в том числе через суд, но суд тогда встал на сторону протестующих.

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