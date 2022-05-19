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В Монреале выявлены первые предполагаемые случаи заражения людей оспой обезьян

В Монреале выявлены первые предполагаемые случаи заражения людей оспой обезьян Минздрав Монреаля зафиксировал первые предполагаемые случаи заражения населения оспой обезьян.
Другие страны
19 мая 2022 г. 20:44
В Монреале выявлены первые предполагаемые случаи заражения людей оспой обезьян

Минздрав Монреаля зафиксировал первые предполагаемые случаи заражения населения оспой обезьян.

Как передает Report, об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в ведомстве.

На данный момент речь идет о семи случаях. Официально они пока не подтверждены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

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