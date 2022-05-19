В Монреале выявлены первые предполагаемые случаи заражения людей оспой обезьян

Минздрав Монреаля зафиксировал первые предполагаемые случаи заражения населения оспой обезьян.

Минздрав Монреаля зафиксировал первые предполагаемые случаи заражения населения оспой обезьян.

Как передает Report, об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в ведомстве.

На данный момент речь идет о семи случаях. Официально они пока не подтверждены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.