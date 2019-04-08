В Монреале прошел марш против запрета госслужащим носить религиозную одежду

Несколько тысяч человек вышли в Монреале в воскресенье на протестный марш против проекта закона о "светском характере государства", предполагающего запрет для государственных служащих носить религиозные атрибуты одежды на работе, сообщает издание Journal du Montreal, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно проекту закона, под запрет попадают исламские головные уборы для женщин, христианский крест и дастар сикхов.

"Необходимо выступить против этого проекта. Не допустите этого (принятия закона - ред.). Не позволяйте разъединить вас. Никто не будет указывать, как вам одеваться или как работать", - приводит издание слова одного из организаторов протестного марша Адиля Чаркауи.

Как пишет издание, в центре города собралась многотысячная толпа, главным образом представителей мусульманской конфессии, а также различных религиозных меньшинств. По мнению манифестантов, подобный закон способствует исламофобии, а также дискриминирует женщин, носящих хиджабы.