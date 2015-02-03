В Монреале обсуждают авиационную безопасность в зонах вооруженных конфликтов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Монреале начала работу Вторая конференция высокого уровня по безопасности полетов. Как сообщает Report, конференция проходит под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Ее участники обсуждают пути повышения авиационной безопасности, в том числе в воздушном пространстве над зонами вооруженных конфликтов.

Ожидается, что они обсудят предложение ИКАО о том, чтобы пилоты коммерческих воздушных судов сообщали о местонахождении своего самолета каждые 15 минут. ИКАО выступила с этой инициативой в рамках усилий по обеспечению безопасности гражданских авиаперевозок после того, как в марте прошлого года пропал самолет малазийских авиалиний, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек.

В нынешней конференции принимают участие около 500 делегатов, в том числе генеральные директора компаний гражданской авиации и руководители, принимающие стратегические решения.

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, эффективности и регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации.