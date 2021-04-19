В Монпелье, куда прибыл президент Франции, произошла стрельба

Полиция ведет поиск стрелявшего

Неизвестный выстрелил в мужчину во французском городе Монпелье, куда сегодня с визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, подозреваемый в стрельбе скрылся. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал France3.

Стрельба произошла в первой половине дня в районе Beaux-Arts в центре города. Неизвестный выстрелил мужчине в спину, после чего, согласно показаниям свидетелей, скрылся на машине.

Пострадавший - мужчина 30 лет - был доставлен в больницу с серьезными ранениями.

Полиция ведет поиск стрелявшего.

Макрон находится с визитом в Монпелье в сопровождении главы МВД Жеральда Дарменена.