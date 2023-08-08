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В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой

В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой В монгольском Улан-Баторе зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой.
Другие страны
8 августа 2023 г. 15:39
В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой

В монгольском Улан-Баторе зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой.

Как передает Report, об этом передает агентство Xinhua.

В городе был госпитализирован мужчина после употребления в пищу мяса сурка. Пострадавший и еще пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы.

Ранее начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэв Роломжав заявил о том, что анализ детеныша сурка в монгольском аймаке Завхан на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы.

Специалист отметила, что местному населению и туристам напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса.

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Версия на английском языке New case of bubonic plague confirmed in Mongolia

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