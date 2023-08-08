В Монголии зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой

В монгольском Улан-Баторе зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой.
Как передает Report, об этом передает агентство Xinhua.
В городе был госпитализирован мужчина после употребления в пищу мяса сурка. Пострадавший и еще пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы.
Ранее начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэв Роломжав заявил о том, что анализ детеныша сурка в монгольском аймаке Завхан на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы.
Специалист отметила, что местному населению и туристам напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса.