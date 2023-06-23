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В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией

В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией В 17 аймаках (регионах) Монголии выявили 137 природных очагов чумы насчитывается, в том числе на границе с Россией и Китаем.
Другие страны
23 июня 2023 г. 15:09
В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией

В 17 аймаках (регионах) Монголии выявили 137 природных очагов чумы насчитывается, в том числе на границе с Россией и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на 25-й международной конференции "Проблемы зоонозных инфекций".

"По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах", - привел данные исследовательский центр.

Постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сокорро Эскаланте на открытии конференции напомнила, что это мероприятие проходит один раз в два года для эффективного сотрудничества стран в борьбе с заболеваниями, которые передаются человеку от животных. В частности, на этой конференции обсуждался редкий случай, произошедший в Китае, где человек заразился чумой от овцы.

"В нашей стране, где домашних животных в 20 раз больше, чем населения, интенсивно развивается скотоводство. Также природный мир Монголии богат дикими животными и птицами. Поэтому у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций", - отметил министр здравоохранения страны Содномын Чинзориг.

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