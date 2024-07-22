В Монголии высокий уровень смертности от чумы вызывается вирулентностью ее возбудителя

Зарегистрированный в Монголии возбудитель бубонной чумы отличается высокой вирулентностью, что влияет на высокий уровень смертности от этой болезни в стране.

Зарегистрированный в Монголии возбудитель бубонной чумы отличается высокой вирулентностью, что влияет на высокий уровень смертности от этой болезни в стране.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр по изучению зоонозных инфекций.

"За последние 10 лет в стране зарегистрировали 21 случай бубонной чумы, из них 9 с летальным исходом. Уровень смертности составил 43%, что считается высоким показателем. Причина в том, что зарегистрированный в Монголии возбудитель этой болезни отличается высокой вирулентностью. В 2023 году анализы подтвердили чуму в 5 из 13 подозрительных случаев, 1 человек умер", - привела данные начальник отдела общественного здравоохранения экстренной службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

По ее информации, на июль 2024 года природные очаги чумы имеются в 139 местностях в 15 аймаках (регионах) страны.