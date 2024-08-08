В Монголии в связи с подтвержденными случаями кори пройдет вакцинация всех детей

Все дети Монголии будут привиты перед началом нового учебного года в связи с подтвержденными случаями заболевания корью.

Все дети Монголии будут привиты перед началом нового учебного года в связи с подтвержденными случаями заболевания корью.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения.

"В связи с подтвержденными случаями заболевания корью в Монголии министерство здравоохранения страны совместно с министерством образования приняло решение о необходимости вакцинации всех детей перед началом нового учебного года, чтобы предотвратить вспышку инфекции", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 8 августа в стране зарегистрировано два случая кори у граждан, прибывших из Казахстана, и два - у жителей Монголии. По результатам анализов диагноз не подтвердился в трех случаях, еще два человека изолированы с подозрением на заражение.

"Около 600 тыс. детей в стране не прошли плановую вакцинацию от кори, среди них есть страдающие заболеваниями, при которых были противопоказания для прививок от этой инфекции. По состоянию на 8 августа 2024 года охват детей прививками от кори составляет примерно 67%", - отметили в Минздраве.