В Монголии три вошедшие в парламент партии сформируют совместное правительство

Политические партии Монголии, прошедшие по итогам выборов в Великий государственный хурал (парламент), достигли соглашения о формировании совместного правительства и подписали меморандум о сотрудничестве.

Политические партии Монголии, прошедшие по итогам выборов в Великий государственный хурал (парламент), достигли соглашения о формировании совместного правительства и подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны, председатель правящей Монгольской Народной партии (МНП) Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на брифинге после подписания документа.

Он напомнил, что демократическая парламентская система существует в Монголии свыше 30 лет. "Но многие граждане не были представлены в хурале, который в этом году увеличился до 126 представителей всех слоев общества. Три парламентские партии подписали меморандум о сотрудничестве и будут формировать правительство, которое исправит ошибки прошедших 30 лет", - сообщил премьер.

Глава монгольского правительства добавил, что обсудил с председателем Демократической партии Лувсаннямын Гантумуром и руководителем Трудовой национальной партии Тогмидын Доржхандом государственную программу "Видение-2050 - долгосрочная политика развития Монголии". Они одобрили реализацию этой программы.

"Планирование развития Монголии было нестабильным с 1990 года. Проекты в энергетике, инфраструктуре и по решению проблем столицы, которые были в течение 30 лет приостановлены из-за политизации, можно реализовать за короткий период. Начинаются новые 30 лет развития страны", - отметил премьер-министр.