О нас

В Монголии три вошедшие в парламент партии сформируют совместное правительство

В Монголии три вошедшие в парламент партии сформируют совместное правительство Политические партии Монголии, прошедшие по итогам выборов в Великий государственный хурал (парламент), достигли соглашения о формировании совместного правительства и подписали меморандум о сотрудничестве.
Другие страны
8 июля 2024 г. 11:57
В Монголии три вошедшие в парламент партии сформируют совместное правительство

Политические партии Монголии, прошедшие по итогам выборов в Великий государственный хурал (парламент), достигли соглашения о формировании совместного правительства и подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны, председатель правящей Монгольской Народной партии (МНП) Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на брифинге после подписания документа.

Он напомнил, что демократическая парламентская система существует в Монголии свыше 30 лет. "Но многие граждане не были представлены в хурале, который в этом году увеличился до 126 представителей всех слоев общества. Три парламентские партии подписали меморандум о сотрудничестве и будут формировать правительство, которое исправит ошибки прошедших 30 лет", - сообщил премьер.

Глава монгольского правительства добавил, что обсудил с председателем Демократической партии Лувсаннямын Гантумуром и руководителем Трудовой национальной партии Тогмидын Доржхандом государственную программу "Видение-2050 - долгосрочная политика развития Монголии". Они одобрили реализацию этой программы.

"Планирование развития Монголии было нестабильным с 1990 года. Проекты в энергетике, инфраструктуре и по решению проблем столицы, которые были в течение 30 лет приостановлены из-за политизации, можно реализовать за короткий период. Начинаются новые 30 лет развития страны", - отметил премьер-министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi