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В Монголии сообщили о трех случаях заражения человека чумой

В Монголии сообщили о трех случаях заражения человека чумой В Монголии выявлены три случая заражения человек, вероятно, чумой.
Другие страны
14 августа 2023 г. 14:18
В Монголии сообщили о трех случаях заражения человека чумой

В Монголии выявлены три случая заражения человек, вероятно, чумой.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний Монголии (НЦЗЗ).

Сообщается, что для уточнения диагноза будет проведен ПЦР-тест. Предварительной причиной заражения называют употребление в пищу мяса местного сурка-распространителя инфекции. Охота на этого грызуна запрещена, однако в традиционной культуре его мясо считается деликатесом.

Случаи заражения были выявлены в восточных провинциях Хэнтий и Сухэ-Батор.

Сообщается, что природные очаги заражения НЦЗЗ выявил в 17 из 21 аймаков (регионов) Монголии.

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