Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Монголии отменили смертную казнь и пытки. Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, новый Уголовный кодекс, отменяющий смертную казнь за все преступления, вступил в силу 1 июля 2017 года после того, как он был принят парламентом Монголии 3 декабря 2015 года.

Монголия стала 105-й страной, которая отменила пытки и смертную казнь. Это восьмая страна, которая сделала это за последние пять лет, наряду с Бенином, Конго, Фиджи, Латвией, Мадагаскаром, Науру и Суринамом. В течение того же периода Гвинея также отменила смертную казнь только за обычные преступления.

Вступление в силу нового Уголовного кодекса завершает семилетний процесс отмены, который начался в январе 2010 года, когда президент страны Цахиагийн Элбэгдорж объявил официальный мораторий на казни. Этот шаг последовал через два года после ратификации международного договора, обязывающего страну отменить смертную казнь.

Последняя казнь в Монголии была проведена в 2008 году, и смертные приговоры, введенные с момента введения моратория в 2010 году, были регулярно заменены. Однако данные об использовании смертной казни в стране по-прежнему классифицируются как государственная тайна.