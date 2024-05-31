В Монголии отказали в регистрации 154 кандидатам, выдвинутым на парламентские выборы

Решение об отказе в регистрации 154 выдвиженцам на выборы в Великий государственный хурал (парламент) Монголии было принято на основании того, что их документы не соответствуют требованиям избирательного законодательства.

Решение об отказе в регистрации 154 выдвиженцам на выборы в Великий государственный хурал (парламент) Монголии было принято на основании того, что их документы не соответствуют требованиям избирательного законодательства.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в информационном центре генеральной избирательной комиссии страны.

"По итогам заседания генеральная избирательная комиссия Монголии отказала в регистрации на парламентские выборы 154 выдвиженцам. Проверка их документов показала несоответствие требованиям избирательного законодательства", - сообщили центре.

По его сведениям, самое распространенное нарушение - просроченная налоговая задолженность, которая имеется у 76 граждан. У 63 человек отсутствуют требуемые по предвыборному закону документы. Пять выдвиженцев отбывают наказание по вступившему в законную силу решению суда.

"Четверо не смогли собрать 801 подпись избирателей, необходимых на одномандатном округе. Одному кандидату отказали в регистрации как признанному виновным в коррупции и должностном преступлении. Также 17 человек сами отказались от выдвижения своей кандидатуры", - отметили в комиссии.

Новый закон Монголии о выборах в парламент, принятый летом 2023 года, ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 - по партийным спискам. По новому закону 30% депутатов должны составить женщины. Их доля после следующих парламентских выборов в 2028 году увеличится до 40%.