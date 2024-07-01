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В Монголии оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 11 до 43 мандатов

В Монголии оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 11 до 43 мандатов Главная оппозиционная сила Монголии - Демократическая партия - по результатам выборов в Великий государственный хурал (парламент) увеличила в нем свое представительство с 11 до 43 мест.
Другие страны
1 июля 2024 г. 09:09
В Монголии оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 11 до 43 мандатов

Главная оппозиционная сила Монголии - Демократическая партия - по результатам выборов в Великий государственный хурал (парламент) увеличила в нем свое представительство с 11 до 43 мест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Наша главная оппозиционная Демократическая партия от имени 200 тыс. членов благодарит проголосовавших за нас более 430 тыс. избирателей. Благодаря их голосам число демократов в парламенте увеличится с 11 до 43", - сообщили в партийном пресс-центре.

В Монголии парламентское правление: победившая на парламентских выборах партия формирует правительство и назначает премьер-министра. Власть Демократическая партия потеряла в 2016 году, и с тех пор ее сопровождают раскол и громкие скандалы.

Прежде всего между ее самыми известными членами - экс-президентами страны Цахиагийн Элбэгдоржем (2009-2017 годы) и Халтмаагийн Баттулгой (2017-2021 годы). Последний стал на этих выборах первым в истории Монголии бывшим президентом, которого избрали в парламент по мажоритарному округу.

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