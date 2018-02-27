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    В Монголии объявлено ЧП из-за распространения ящура

    Из-за вспышки заболевания в стране с начала года забито 3268 голов домашнего скота

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В 19 административных единицах - сомонах - Монголии объявлено чрезвычайное положение из-за распространения ящура.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

    Для борьбы с распространением ящура Монголия закупила в РФ 500 тысяч доз вакцины. Из-за вспышки заболевания в стране с начала года забито 3268 голов домашнего скота.

    Ящур поражает крупный рогатый скот, а также свиней, коз, лошадей и прочих домашних животных. Возможно также заражение у человека.

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