В Монголии объявлено ЧП из-за распространения ящура

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В 19 административных единицах - сомонах - Монголии объявлено чрезвычайное положение из-за распространения ящура.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

Для борьбы с распространением ящура Монголия закупила в РФ 500 тысяч доз вакцины. Из-за вспышки заболевания в стране с начала года забито 3268 голов домашнего скота.

Ящур поражает крупный рогатый скот, а также свиней, коз, лошадей и прочих домашних животных. Возможно также заражение у человека.