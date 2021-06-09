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В Монголии началось голосование на выборах президента

В Монголии началось голосование на выборах президента Голосование на президентских выборах началось в среду в Монголии.
Другие страны
9 июня 2021 г. 03:55
В Монголии началось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах началось в среду в Монголии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выборы этого года - первые после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (03:00 бакинское время). В нем могут принять участие более 2,15 млн граждан страны, население которой составляет около 3,3 млн жителей. Избирательные участки будут открыты до 22:00 по местному времени (18:00).

В этом году за высший государственный пост будут бороться три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии, бывший премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента), баллотирующийся от Коалиции правых избирателей, Дангаасурэнгийн Энхбат.

Победителем президентских выборов будет признан тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов или более 50% + 1 голос. Если ни одному из претендентов не удастся достичь такого результата, то будет организован второй тур с двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

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