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В Монголии на выборах в парламент будут использовать спутниковый интернет Starlink

В Монголии на выборах в парламент будут использовать спутниковый интернет Starlink Оборудование Starlink будет использоваться 28 июня в день голосования на выборах в Великий государственный хурал (парламент) Монголии.
Другие страны
27 июня 2024 г. 14:42
В Монголии на выборах в парламент будут использовать спутниковый интернет Starlink

Оборудование Starlink будет использоваться 28 июня в день голосования на выборах в Великий государственный хурал (парламент) Монголии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральная избирательная комиссия страны.

"Эти парламентские выборы в Монголии уникальны тем, что оборудование Starlink компании SpaceX будет задействовано в день голосования примерно в 400 местах, где нет возможности выйти в интернет. Особенно вдоль государственной границы, где практически отсутствует интернет-покрытие", - сообщило избирательное ведомство.

Власти Монголии договорились с аэрокосмической компанией SpaceX о сотрудничестве в 2023 году. Услуги Starlink в стране стали доступны с весны 2024 года.

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