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В Монголии число зараженных корью возросло до 13

В Монголии число зараженных корью возросло до 13 Число заболевших корью в Монголии увеличилось до 13, продолжается срочная вакцинация непривитых граждан, особенно работающих в медицинских учреждениях и организациях по обслуживанию соседей.
Другие страны
30 августа 2024 г. 08:17
В Монголии число зараженных корью возросло до 13

Число заболевших корью в Монголии увеличилось до 13, продолжается срочная вакцинация непривитых граждан, особенно работающих в медицинских учреждениях и организациях по обслуживанию соседей.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в штабе по борьбе с корью, созданном в министерстве здравоохранения.

"По состоянию на 30 августа 2024 года в Монголии к 12 ранее выявленным случаям заражения корью добавился еще 1. Продолжается вакцинация 5,8 тыс. непривитых детей и медицинских работников, а также сотрудников организаций по обслуживанию населения", - сообщили в штабе.

По его информации, такие штабы созданы во всех районах в регионах страны. Выявление симптомов кори у въезжающих в страну продолжается на всех пограничных переходах и в международном аэропорту Чингисхан, куда еженедельно прилетают более 9 тыс. человек из других стран.

Ранее Минздрав рекомендовал ограничить или отменить поездки в граничащий с Россией монгольский аймак (регион) Баян-Улгий, где за сутки в два раза выросло число случаев заражения корью.

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