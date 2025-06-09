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В Монголии число случаев заражения корью превысило 6 тыс.

В Монголии число случаев заражения корью превысило 6 тыс. Число подтвержденных случаев заражения корью в Монголии с началом школьных каникул превысило 6 тысяч.
Другие страны
9 июня 2025 г. 08:48
В Монголии число случаев заражения корью превысило 6 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения корью в Монголии с началом школьных каникул превысило 6 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на национальный центр инфекционных заболеваний.

По его сведениям, число лабораторно подтвержденных случаев кори с началом школьных каникул 9 июня выросло до 6 046, в то время как 3 июня их было 5 075. "Из госпитализированных 616 человек 38 находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением врачей находятся 36 307 граждан, активно контактировавших с больными", - говорится в информации ведомства .

Ранее оно сообщило о том, что не в состоянии справиться с наплывом граждан, которые выстраиваются в очередь со своими детьми в ожидании экстренной помощи. Хотя в мае от кори скончались два непривитых ребенка, власти не закрывали на карантин школы, где около 40% инфицированных составляют дети в возрасте 10-14 лет.

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