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В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club

В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club В Монако потерпел крушение вертолет, направлявшийся из Швейцарии. Погибли два человека.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 10:52
В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club

В Монако потерпел крушение вертолет, направлявшийся из Швейцарии. Погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, один из погибших - российский предприниматель Вячеслав Таран, который основал Forex club, второй - 35-летний пилот.

Вертолетная компания Monacair официально отказалась комментировать детали расследования.

Отметим, что Таран основал Forex Club - это группа компаний, бывшая одной из тройки ведущих участников российского розничного рынка Forex. В группу компаний входят финансовые и образовательные компании. Таран последние 10 лет жил в Монако. Также был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в швейцарской Лозанна, откуда он, предположительно, возвращался на вертолете.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədən Monakoya uçan helikopter qəzasında rusiyalı biznesmen ölüb

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