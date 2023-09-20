В Молдове заявили о получении от США более $76 млн на возмещение затрат на электроэнергию

Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Молдове 76,8 млн долларов для возмещения расходов на электроэнергию за прошлую зиму.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ.
"В рамках обязательства USAID предоставить помощь в размере 300 млн долларов для укрепления энергетической безопасности республики недавно завершена процедура перевода правительству 76,8 млн долларов в качестве прямой бюджетной поддержки. Прошлой зимой наша страна заложила эту сумму в бюджет из государственных ресурсов, способствуя прямой поддержке граждан, а теперь денежные средства могут быть использованы на поддержку других общественных нужд", - пояснил Водэ. Он уточнил, что перевод суммы сделан через Всемирный банк.
Летом 2022 года в Молдавии начались массовые демонстрации протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности, а также досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Власти ввели режим жесткой экономии, выделив из бюджета около 261 млн долларов для компенсации малоимущим слоям населения расходов на оплату газа, электроэнергии и отопления жилья. Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела.