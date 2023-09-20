В Молдове заявили о получении от США более $76 млн на возмещение затрат на электроэнергию

В Молдове заявили о получении от США более $76 млн на возмещение затрат на электроэнергию

Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Молдове 76,8 млн долларов для возмещения расходов на электроэнергию за прошлую зиму.

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