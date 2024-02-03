В Молдову пытались незаконно ввезти дроны стоимостью около 66 тыс. долларов

Сотрудники Таможенной службы (ТС) Молдовы пресекли попытку ввоза в страну партии из 17 дронов на общую сумму около 66 тыс. долларов.

Сотрудники Таможенной службы (ТС) Молдовы пресекли попытку ввоза в страну партии из 17 дронов на общую сумму около 66 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай был зарегистрирован сотрудниками таможенного поста Кишиневского международного аэропорта при досмотре багажа 58-летнего иностранного гражданина, прибывшего рейсом Вена-Кишинев.

"После прохождения таможенного контроля с применением специальных технических средств один из пассажиров, который изначально выбрал зеленый коридор, предполагающий, что лицу нечего декларировать, был перенаправлен на детальный физический контроль. В результате проверки в чемодане мужчины было обнаружено 17 дронов (в том числе тепловизионных), предположительно из категории товаров, подлежащих стратегическому контролю", - уточнили в ТС.

Сотрудники Управления по уголовным расследованиям ТС ведут разбирательство по факту.