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В Молдову пытались незаконно ввезти дроны стоимостью около 66 тыс. долларов

В Молдову пытались незаконно ввезти дроны стоимостью около 66 тыс. долларов Сотрудники Таможенной службы (ТС) Молдовы пресекли попытку ввоза в страну партии из 17 дронов на общую сумму около 66 тыс. долларов.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 16:47
В Молдову пытались незаконно ввезти дроны стоимостью около 66 тыс. долларов

Сотрудники Таможенной службы (ТС) Молдовы пресекли попытку ввоза в страну партии из 17 дронов на общую сумму около 66 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай был зарегистрирован сотрудниками таможенного поста Кишиневского международного аэропорта при досмотре багажа 58-летнего иностранного гражданина, прибывшего рейсом Вена-Кишинев.

"После прохождения таможенного контроля с применением специальных технических средств один из пассажиров, который изначально выбрал зеленый коридор, предполагающий, что лицу нечего декларировать, был перенаправлен на детальный физический контроль. В результате проверки в чемодане мужчины было обнаружено 17 дронов (в том числе тепловизионных), предположительно из категории товаров, подлежащих стратегическому контролю", - уточнили в ТС.

Сотрудники Управления по уголовным расследованиям ТС ведут разбирательство по факту.

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