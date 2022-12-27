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В Молдове заявили о невозможности сохранять нейтралитет на фоне конфликта в Украине

В Молдове заявили о невозможности сохранять нейтралитет на фоне конфликта в Украине Молдова не может сохранять заложенный в конституции нейтралитет на фоне конфликта в Украине.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 03:40
В Молдове заявили о невозможности сохранять нейтралитет на фоне конфликта в Украине

Молдова не может сохранять заложенный в конституции нейтралитет на фоне конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала TV8 председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, - это невозможно, непозволительно и непростительно", - сказал Гросу, отметив, что руководство Молдовы должно дать "четкую политическую оценку" событиям в Украине.

Президент страны Майя Санду ранее выразила заинтересованность в увеличении военной помощи от США, ЕС и НАТО для укрепления обороноспособности республики. По ее словам, на эти цели будет выделено более €40 млн, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам Североатлантического альянса.

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədri: “Moldova neytrallığı qoruya bilməz”

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