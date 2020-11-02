О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Молдове завершилось голосование на выборах президента

В Молдове завершилось голосование на выборах президента Все избирательные участки на президентских выборах закрылись на территории Молдавии в 21:00 (23:00 по бакинскому времени).
Другие страны
2 ноября 2020 г. 00:27
В Молдове завершилось голосование на выборах президента

Все избирательные участки на президентских выборах закрылись на территории Молдавии в 21:00 (23:00 по бакинскому времени).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

"В 21:00 все избирательные участки в стране прекратили свою деятельность. На данный момент нарушений на этот счет не зарегистрировано. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок при подсчете голосов", - говорится в сообщении.

По данным Центральной избирательной комиссии, голосование продолжается за рубежом, где ориентируются на время страны пребывания.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие 33,3% избирателей. Первые предварительные итоги будут объявлены через час после окончания голосования. Победителем признается кандидат, набравший больше половины голосов. В противном случае через две недели проводится второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.

На пост президента баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона, который считается, согласно опросам, фаворитом предвыборной гонки, и его главного оппонента - главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по итогам опроса
Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по итогам опроса
1 ноября 2020 г. 20:23
Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые
Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые
1 ноября 2020 г. 14:02
В Молдове проводятся президентские выборы
В Молдове проводятся президентские выборы
1 ноября 2020 г. 10:06
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
1 ноября 2020 г. 05:57
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
1 ноября 2020 г. 05:42
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
1 ноября 2020 г. 01:05
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
1 ноября 2020 г. 00:50
В ДР Конго боевики убили более 20 мирных жителей
В ДР Конго боевики убили более 20 мирных жителей
31 октября 2020 г. 23:30
В Бельгии из-за карантина у магазинов выстроились очереди
В Бельгии из-за карантина у магазинов выстроились очереди
31 октября 2020 г. 22:46
Австрия вводит с ноября карантин
Австрия вводит с ноября карантин
31 октября 2020 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi