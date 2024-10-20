В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС

Голосование на президентских выборах в Молдове, которые проходили одновременно с референдумом по вопросу о вступлении в ЕС, завершилось.

Голосование на президентских выборах в Молдове, которые проходили одновременно с референдумом по вопросу о вступлении в ЕС, завершилось.

Как передает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), участки на территории республики закрылись в 21:00 (22:00 по бакинскому времени).

При этом голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Выборы прошли в условиях высокой активности избирателей. По данным на 21:00, явка составила 51,3% (1,544 млн избирателей), превысив порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися. К этому времени ЦИК и наблюдатели не сообщали он значительных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

При этом комиссия еще находится в процессе проверки жалоб и поступившей информации.