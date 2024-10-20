О нас

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС Голосование на президентских выборах в Молдове, которые проходили одновременно с референдумом по вопросу о вступлении в ЕС, завершилось.
Другие страны
20 октября 2024 г. 22:29
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС

Голосование на президентских выборах в Молдове, которые проходили одновременно с референдумом по вопросу о вступлении в ЕС, завершилось.

Как передает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК), участки на территории республики закрылись в 21:00 (22:00 по бакинскому времени).

При этом голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Выборы прошли в условиях высокой активности избирателей. По данным на 21:00, явка составила 51,3% (1,544 млн избирателей), превысив порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися. К этому времени ЦИК и наблюдатели не сообщали он значительных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

При этом комиссия еще находится в процессе проверки жалоб и поступившей информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Moldovada prezident seçkiləri və referendumda səsvermə başa çatıb

Другие новости из категории

В столице Кении обрушилось многоэтажное здание
ВидеоВ столице Кении обрушилось многоэтажное здание
20 октября 2024 г. 22:45
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Берлине 12 полицейских пострадали во время пропалестинских акций
В Берлине 12 полицейских пострадали во время пропалестинских акций
20 октября 2024 г. 21:33
ЦИК Молдовы признал состоявшимися выборы президента и референдум по евроинтеграции
ЦИК Молдовы признал состоявшимися выборы президента и референдум по евроинтеграции
20 октября 2024 г. 21:06
Эстония начала подготовку к защите границ
Эстония начала подготовку к защите границ
20 октября 2024 г. 19:33
Основная электростанция Кубы возобновила работу после сбоя
Основная электростанция Кубы возобновила работу после сбоя
20 октября 2024 г. 19:16
Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval
Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval
20 октября 2024 г. 19:02
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
20 октября 2024 г. 18:43
Премьер Франции не исключает возможности принять госбюджет в обход парламента
Премьер Франции не исключает возможности принять госбюджет в обход парламента
20 октября 2024 г. 18:10
США модернизируют ВПП в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР
США модернизируют ВПП в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР
20 октября 2024 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi