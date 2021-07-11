В Молдове завершились парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Молдове завершены, к 21.00 избирательные участки на территории страны закрыты.

Досрочные парламентские выборы в Молдове завершены, к 21.00 избирательные участки на территории страны закрыты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3 процента, поэтому они признаны состоявшимися.

В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.