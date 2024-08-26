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В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине

В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине В энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои из-за массированного удара России по Украине.
Другие страны
26 августа 2024 г. 13:31
В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине

В энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои из-за массированного удара России по Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает молдавское энергетическое госпредприятие Moldelectrica.

В распространенной Moldelectrica информации сообщается о перебоях в энергосистеме совместного блока "Украина-Молдова" в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру.

Отмечается, что ситуация находится под контролем.

"У нас достаточно своего производства, чтобы справиться с незначительными перебоями", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada elektrik enerjisinin verilişində fasilələr qeydə alınıb

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