В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине

В энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои из-за массированного удара России по Украине.

В энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои из-за массированного удара России по Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает молдавское энергетическое госпредприятие Moldelectrica.

В распространенной Moldelectrica информации сообщается о перебоях в энергосистеме совместного блока "Украина-Молдова" в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру.

Отмечается, что ситуация находится под контролем.

"У нас достаточно своего производства, чтобы справиться с незначительными перебоями", - говорится в сообщении.