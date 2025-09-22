Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Молдове задержали 74 человека по подозрению в подготовке к беспорядкам

    • 22 сентября, 2025
    • 19:05
    В Молдове задержали 74 человека по подозрению в подготовке к беспорядкам

    Правоохранители Молдовы сообщили о задержании 74 человек, которые подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам в период парламентских выборов.

    Как передает Report, об этом было объявлено в ходе совместного брифинга руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией Виктора Фуртунэ, главы полиции Виорела Чернэуцану и руководителя Службы информации и безопасности Александра Мустяцэ.

    "74 человека задержаны на 72 часа. Многие из них сотрудничают с правоохранительными органами и дали подробные показания", - сказал Фуртунэ. По его словам, эти люди проходили обучение в специальных тренировочных лагерях в Сербии, где им рассказывали о методах противостояния с полицией.

    Ранее в понедельник правоохранители сообщили о проведении более 250 обысков у более чем 100 человек. В них были задействованы офицеры Национального инспектората расследований, сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, спецназа полиции "Молния", а также Службы информации и безопасности.

