В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 300, до 20 794.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 300, до 20 794.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 300 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 794. Всего 14 183 человека были вылечены, а 680 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Напомним, что в Молдове до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.