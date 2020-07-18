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В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19

В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 300, до 20 794.
Другие страны
18 июля 2020 г. 20:22
В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 300, до 20 794.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 300 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 794. Всего 14 183 человека были вылечены, а 680 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Напомним, что в Молдове до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

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