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В Молдове выдвинули вотум недоверия правительству

В Молдове выдвинули вотум недоверия правительству В Молдове депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству страны.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 15:39
В Молдове выдвинули вотум недоверия правительству

В Молдове депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству страны.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил на заседании парламента депутат от блока Петру Бурдужа.

"Фракция блока коммунистов и социалистов, депутаты парламента Республики Молдова заявляют, что подписали вотум недоверия правительству. Республику Молдова последние три года возглавляет правительство ПДС (правящая партия "Действие и солидарность"), которое полно решимости пожертвовать национальными интересами страны, благополучием граждан и будущим наших детей в обмен на аплодисменты и симпатии иностранных партнеров", - сказал он.

Бурдужа отметил, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по защите граждан от его последствий и по обеспечению энергобезопасности страны.

"Вопреки данным обещаниям правительство практически ничего не добилось в энергетической сфере. Наоборот, положение вещей все более деградировало и ухудшалось", - подчеркнул депутат.

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