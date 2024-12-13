В Молдове вводят чрезвычайное положение из-за поставок природного газа

Молдова вводит чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины.
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"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года", - говорится в документе.
В этот период правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочена издавать распоряжения, обязательные к исполнению как правительственными учреждениями, так и экономическими агентами. Оппозиция поддержать это решение отказалась.