В Молдове вводят чрезвычайное положение из-за поставок природного газа

Молдова вводит чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины.

Молдова вводит чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины.

Как передает Report , соответствующее постановление было утверждено парламентом по предложению премьер-министра Дорина Речана.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года", - говорится в документе.

В этот период правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочена издавать распоряжения, обязательные к исполнению как правительственными учреждениями, так и экономическими агентами. Оппозиция поддержать это решение отказалась.