​В Молдове выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове выросло на 60 - до 49 27.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба минздрава.

"На сегодняшний день подтверждено 60 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 4 927 случаев. Всего 1 958 человек вылечились, а 169 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Напомним, что парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.