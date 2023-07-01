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В Молдове усилили меры безопасности после трагедии в аэропорту Кишинева

В Молдове усилили меры безопасности после трагедии в аэропорту Кишинева Власти Молдовы усилили меры безопасности в стране после трагедии в аэропорту Кишинева.
Другие страны
1 июля 2023 г. 03:49
В Молдове усилили меры безопасности после трагедии в аэропорту Кишинева

Власти Молдовы усилили меры безопасности в стране после трагедии в аэропорту Кишинева.

Как передает Report, об этом заявил премьер республики Дорин Речан.

"Государственные институты мобилизованы и повысили уровень тревоги. Благодарю полицейских, которые вмешались и обезвредили агрессора", - сказал глава кабмина в ходе брифинга, выразив соболезнования семьям погибших.

Глава пограничной полиции Росиан Василой также сообщил о дополнительных мерах безопасности в аэропорту. Он рассказал в ходе брифинга, что полиция возьмет на себя все расходы по захоронению погибшего при исполнении сотрудника Сергея Мунтяна. Второй погибший - сотрудник службы безопасности аэропорта, отец троих детей, Игорь Чофу.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada Kişineu terror aktından sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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