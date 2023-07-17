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В Молдове три новых министра принесли присягу

В Молдове три новых министра принесли присягу В Молдове три новых члена правительства принесли присягу: министры внутренних дел - Адриан Ефрос, образования и науки - Дан Перчун, инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Другие страны
17 июля 2023 г. 17:11
В Молдове три новых министра принесли присягу

В Молдове три новых члена правительства принесли присягу: министры внутренних дел - Адриан Ефрос, образования и науки - Дан Перчун, инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Ранее 14 июля председатель правительства Дорин Речан на брифинге заявил, что свои посты покидают министры образования Анатолие Топалэ, внутренних дел Анна Ревенко, инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.

Премьер тогда заявил, что список кандидатов на вакантные министерские посты представит президенту Майе Санду в понедельник, 17 июля. О том, кто именно займет министерские посты, стало известно только за полчаса до торжественной церемонии.

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Версия на английском языке Three new ministers take oath in Moldova

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