В Молдове три министра уходят со своих постов

В Молдове со своих постов уходят министры образования Анатолие Топалэ, внутренних дел Анна Ревенко, инфраструктуры Лилия Дабижа.

В Молдове со своих постов уходят министры образования Анатолие Топалэ, внутренних дел Анна Ревенко, инфраструктуры Лилия Дабижа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом объявил на брифинге в пятницу председатель правительства Дорин Речан.

О причинах отставок не сообщается, однако ранее пресса писала, что они связаны в том числе с недавним трагическим инцидентом в Кишиневском международном аэропорту.

Речан поблагодарил всех трех министров за проделанную ими работу.

Анна Ревенко на своей странице в соцсети отметила, что для нее "было честью служить Родине в качестве министра внутренних дел".

Председатель правительства заявил, что список кандидатов на вакантные министерские посты представит президенту Майе Санду в понедельник, 17 июля.