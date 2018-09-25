В Молдове спикер парламента подписал указ о назначении двух министров

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подписал указы о назначении двух новых министров, Сильвия Раду и Николай Чубук приняли присягу, передает Report со ссылкой РИА Новости.

Накануне Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента Игоря Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией.

Вместо президента указы о назначении новых министров подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства Андриан Канду.

"Каждый из новых министров обладает важными навыками, им предстоит работать в сложных областях, каждое министерство объединяет в себе несколько направлений, которые важны для Республики Молдова и для граждан. Это области, в которых важны реформы и изменения", - сказал А.Канду.

Премьер Павел Филип, присутствовавший на церемонии, поздравил новых министров и отметил, что им предстоит много работы.