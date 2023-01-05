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В Молдове сообщили о масштабных кибератаках на государственные сайты

В Молдове сообщили о масштабных кибератаках на государственные сайты Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдовы сообщила в четверг о кибератаках на сайты государственных учреждений.
Другие страны
5 января 2023 г. 15:25

Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдовы сообщила в четверг о кибератаках на сайты государственных учреждений.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Информируем о мошеннических фишинговых кибератаках на государственные учреждения. На сегодняшний день на адреса электронной почты государственных ведомств отправлено более 1 330 сообщений", - говорится в сообщении службы.

Там пояснили, что владельцам сайтов в доменной зоне md рассылают уведомления о необходимости продления срока действия доменного имени и ссылку для оплаты. Таким способом злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные пользователей, уточнила Служба информационных технологий и кибербезопасности.

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