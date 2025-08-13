О нас

В Молдове решили блокировать свыше 400 каналов в TikTok Заблокировать 443 канала в TikTok запросили полиция, Система информационной безопасности и Агентство по регулированию электронных коммуникаций Молдовы.
Другие страны
13 августа 2025 г. 11:33
В Молдове решили блокировать свыше 400 каналов в TikTok

Заблокировать 443 канала в TikTok запросили полиция, Система информационной безопасности и Агентство по регулированию электронных коммуникаций Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, эти каналы распространяли дезинформацию, а также угрожали национальной безопасности и социальной стабильности.

Десятки каналов, как утверждает полиция, распространяли информацию о втягивании Молдовы в военный конфликт и предполагаемых потерях солдат, другие рассказывали о предполагаемой фальсификации на предстоящих выборах. Часть каналов атаковали отдельных публичных людей, партию власти и институты власти.

Эти каналы насчитывали более 1,2 млн подписчиков и набрали более 4,5 млн просмотров.

