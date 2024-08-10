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В Молдове пять человек погибли в ДТП

В Молдове пять человек погибли в ДТП В автомобильной аварии на трассе у молдавского села Кодрянка погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами.
Другие страны
10 августа 2024 г. 19:27
В Молдове пять человек погибли в ДТП

В автомобильной аварии на трассе у молдавского села Кодрянка погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций республики.

Отмечается, что причиной аварии стало грубое нарушение правил одним из водителей легкового автомобиля.

При обгоне он не рассчитал дистанцию и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение, в результате которого оба автомобиля загорелись, уточняется в сообщении.

"Автомобиль Mitsubishi с пятью людьми внутри, в том числе двумя детьми, столкнулся с автомобилем Opel, в котором ехали шесть человек, включая троих детей. На место происшествия прибыли команды пожарных, которые потушили огонь, однако пять пассажиров, зажатых в искореженных автомобилях, спасти не удалось. Один из взрослых пассажиров и пять детей госпитализированы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada yol qəzasında 5 nəfər yanaraq ölüb

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