В Молдове пять человек погибли в ДТП

В автомобильной аварии на трассе у молдавского села Кодрянка погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами.

В автомобильной аварии на трассе у молдавского села Кодрянка погибли пять человек, еще шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как передает Report , об этом сообщил Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций республики.

Отмечается, что причиной аварии стало грубое нарушение правил одним из водителей легкового автомобиля.

При обгоне он не рассчитал дистанцию и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение, в результате которого оба автомобиля загорелись, уточняется в сообщении.

"Автомобиль Mitsubishi с пятью людьми внутри, в том числе двумя детьми, столкнулся с автомобилем Opel, в котором ехали шесть человек, включая троих детей. На место происшествия прибыли команды пожарных, которые потушили огонь, однако пять пассажиров, зажатых в искореженных автомобилях, спасти не удалось. Один из взрослых пассажиров и пять детей госпитализированы", - отмечается в сообщении.