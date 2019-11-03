​В Молдове пройдет второй тур выборов в местные органы власти

Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране предстоит избрать 384 мэра, на эту должность претендуют 768 кандидатов. Первый тур местных выборов прошел 20 октября, были избраны 515 мэров. Избирательные участки в воскресенье будут работать с 07.00 до 21.00 по местному времени, время их работы может быть продлено максимум на два часа в том случае, если на момент закрытия участков есть очереди избирателей, не успевших проголосовать.

Основная борьба развернется за пост мэра Кишинева между вице-спикером парламента от пророссийской Соцпартии Ионом Чебаном и лидером проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победителем досрочных выборов мэра в 2018 году, Андреем Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.

Впервые за 8 лет в Кишиневе будет проводиться exit poll, последний раз опрос избирателей поводили на выборах мэра столицы в мае 2011 года. Exit poll будут проводить Ассоциация за справедливое развитие Молдовы и компания по политическому консультированию Poliexpert, которые заключили контракты с компанией социологического исследования и маркетинга FOP-STAR и Институтом маркетинга и исследований IMAS INVENT.