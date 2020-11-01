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В Молдове проводятся президентские выборы

В Молдове проводятся президентские выборы Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы открылись в воскресенье в 7:00 (9:00 по бакинскому времени), по стране их более двух тысяч, еще 139 – за рубежом
Другие страны
1 ноября 2020 г. 10:06
В Молдове проводятся президентские выборы

Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы открылись в воскресенье в 7:00 (9:00 по бакинскому времени), по стране их более двух тысяч, еще 139 – за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, за ходом выборов в этом году следят около 1 900 местных и 309 международных наблюдателей, безопасность на участках обеспечивают около 6 тысяч полицейских. В местах голосования ведется видеонаблюдения, в связи с пандемией всем пришедшим на участки выдают защитные маски.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%.

По молдавскому законодательству, победителем президентских выборов станет тот из кандидатов, кто получит свыше половины голосов избирателей, включенных в списки. Если такового не окажется, то спустя две недели состоится второй тур, для победы в котором будет достаточно простого большинства голосов. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (23:00 по бакинскому времени).

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Версия на азербайджанском языке Moldovada prezident seçkiləri keçirilir

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