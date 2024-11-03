В Молдове проходит голосование во втором туре выборов президента

Второй тур выборов проходит в Молдове между действующим главой республики Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло.

Второй тур выборов проходит в Молдове между действующим главой республики Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло.

Как сообщает Report , в 07:00 по местному (09:00 по бакинскому) времени в стране открылись 1 988 избирательных участков, о чем Центральная избирательная комиссия на данный момент получает соответствующие уведомления от председателей избирательных бюро.

В выборах 20 октября приняли участие одиннадцать кандидатов, никто из которых не заручился поддержкой большинства голосов для победы в первом туре. Санду получила 42,49%, а Стояногло - 25,95%.

В этот же день прошел референдум о внесении в конституцию Молдавии поправок о необратимости европейского курса страны, который поддержали 50,35%. Итоги референдума 31 октября были подтверждены Конституционным судом, который разрешил внесение поправок в основной закон.