В Молдове проходит голосование во втором туре выборов президента

Второй тур выборов проходит в Молдове между действующим главой республики Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло.
Как сообщает
В выборах 20 октября приняли участие одиннадцать кандидатов, никто из которых не заручился поддержкой большинства голосов для победы в первом туре. Санду получила 42,49%, а Стояногло - 25,95%.
В этот же день прошел референдум о внесении в конституцию Молдавии поправок о необратимости европейского курса страны, который поддержали 50,35%. Итоги референдума 31 октября были подтверждены Конституционным судом, который разрешил внесение поправок в основной закон.