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В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине

В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 02:51
В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий в Украине.

Как передает Report, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны в Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации", - говорится в документе.

Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.

Согласно постановлению, госпредприятие "Радиокоммуникации" и другие операторы телекоммуникационных услуг "прекращают трансляцию" этих каналов. В список вошли телеканалы, ретранслировавшие российские передачи, а также считающиеся оппозиционными.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Ukraynadakı hadisələrə görə altı telekanalın lisenziyasını dayandırıb

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