В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий в Украине.

Как передает Report , соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны в Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации", - говорится в документе.

Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.

Согласно постановлению, госпредприятие "Радиокоммуникации" и другие операторы телекоммуникационных услуг "прекращают трансляцию" этих каналов. В список вошли телеканалы, ретранслировавшие российские передачи, а также считающиеся оппозиционными.