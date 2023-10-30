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В Молдове предложили приостановить лицензии еще 6 телеканалов и 31 сайта

В Молдове предложили приостановить лицензии еще 6 телеканалов и 31 сайта В Молдове закроют еще шесть телеканалов на период ЧП: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime и Canal 3.
Другие страны
30 октября 2023 г. 13:50
В Молдове предложили приостановить лицензии еще 6 телеканалов и 31 сайта

В Молдове закроют еще шесть телеканалов на период ЧП: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime и Canal 3.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ.

По его словам, этим каналам приостановят лицензии решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона (...) представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы", - заявил Мустяцэ.

Он также объявил, что СИБ в Молдове заблокирует еще 31 веб-сайт, 21 из которых "управляется из России". По словам главы СИБ, все порталы и телеканалы, деятельность которых заблокируют или приостановят в Молдове, "связаны с Россией через группировку Шора и группировку Плахотнюка".

Ранее Служба опубликовала список 22 сайтов российских телеканалов, таких как RT, "Вести", "Звезда", "Царьград", "РенТВ", "Мир", доступ к которым должен быть заблокирован на территории Молдовы.

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