В Молдове полиция задержала пять человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК

В Молдове задержаны пять человек, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции.

В Молдове задержаны пять человек, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

"Сотрудники Генерального инспектората полиции совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщают об аресте троих мужчин и двух женщин из Слобозии и Тирасполя, которые утром 31 октября 2024 года пытались поджечь здание ЦИК, а также автомобили на стоянке Генерального инспектората полиции. Всех лиц задержали на 72 часа", - сказано в сообщении.