О нас

В Молдове полиция задержала пять человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК

В Молдове полиция задержала пять человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК В Молдове задержаны пять человек, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции.
Другие страны
31 октября 2024 г. 18:03
В Молдове полиция задержала пять человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК

В Молдове задержаны пять человек, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

"Сотрудники Генерального инспектората полиции совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщают об аресте троих мужчин и двух женщин из Слобозии и Тирасполя, которые утром 31 октября 2024 года пытались поджечь здание ЦИК, а также автомобили на стоянке Генерального инспектората полиции. Всех лиц задержали на 72 часа", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldovada MSK-nın binasını yandırmağa cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

Самое читаемое

Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25
В Азербайджане после Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. га
В Азербайджане после Отечественной войны от мин очищена территория площадью 170 тыс. га
30 октября 2024 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi