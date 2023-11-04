О нас

В Молдове полиция задержала 11 человек за распространение предвыборных листовок

В Молдове полиция задержала 11 человек за распространение предвыборных листовок Муниципальная полиция Бельц в Молдове задержаны 11 человек за незаконную деятельность по распространению предвыборных листовок. Среди подозреваемых четверо несовершеннолетних.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 16:05
В Молдове полиция задержала 11 человек за распространение предвыборных листовок

Муниципальная полиция Бельц в Молдове задержала 11 человек за незаконную деятельность по распространению предвыборных листовок. Среди подозреваемых четверо несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

Согласно заявлению правоохранительных органов, задержанные "были причастны к незаконной деятельности по распределению избирательных листовок в поддержку кандидата, связанного с запрещенной политической партией "Шор".

Всего было изъято более 1 400 избирательных листовок, которые, по мнению полиции, "имеют видимые признаки нарушения избирательного кодекса Республики Молдова". Сообщается об изъятии у задержанных денежной суммы в размере 10 800 леев (около 600 долларов) и различных документов.

В числе задержанных оказались также четверо несовершеннолетних.

"Инспекторат полиции Бельц немедленно уведомил Центральную избирательную комиссию о выявленных нарушениях", – говорится в заявлении правоохранителей.

Отметим, что в ходе всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 5 ноября, граждане будут избирать местные органы власти, в том числе мэров городов, включая Кишинев. Предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и накануне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldova police detain 11 people for distributing election leaflets

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi