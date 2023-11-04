В Молдове полиция задержала 11 человек за распространение предвыборных листовок

Муниципальная полиция Бельц в Молдове задержаны 11 человек за незаконную деятельность по распространению предвыборных листовок. Среди подозреваемых четверо несовершеннолетних.

Муниципальная полиция Бельц в Молдове задержала 11 человек за незаконную деятельность по распространению предвыборных листовок. Среди подозреваемых четверо несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

Согласно заявлению правоохранительных органов, задержанные "были причастны к незаконной деятельности по распределению избирательных листовок в поддержку кандидата, связанного с запрещенной политической партией "Шор".

Всего было изъято более 1 400 избирательных листовок, которые, по мнению полиции, "имеют видимые признаки нарушения избирательного кодекса Республики Молдова". Сообщается об изъятии у задержанных денежной суммы в размере 10 800 леев (около 600 долларов) и различных документов.

В числе задержанных оказались также четверо несовершеннолетних.

"Инспекторат полиции Бельц немедленно уведомил Центральную избирательную комиссию о выявленных нарушениях", – говорится в заявлении правоохранителей.

Отметим, что в ходе всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 5 ноября, граждане будут избирать местные органы власти, в том числе мэров городов, включая Кишинев. Предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и накануне.