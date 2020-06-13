​В Молдове от COVID-19 погибли почти 400 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 366, до 11 459, всего умерли 398 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Сегодня в Молдове было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число достигло 11 459. Всего 6 421 человек был вылечен, а 398 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.