В Молдове объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Молдовы объявили о введении чрезвычайного положения в стране на фоне распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, оно продлится с 17 марта по 15 мая.

Решение было принято во вторник в ходе экстренного заседания депутатов. Согласно местному законодательству, инициатива о введении режима ЧС должна исходить от правительства, однако окончательное решение принимают депутаты.

По последним данным, в Молдавии зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом. В стране отменили культурные и религиозные мероприятия, а также занятия в детских садах, школах и университетах.